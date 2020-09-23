استقرار أسعار صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا خلال بدء التعاملات اليومية، اليوم، في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدولار للبيع مبلغ 15.80 جنيه، و15.70 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

وقد شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في كل البنوك ترجعًا بقيمة قرشين خلال الأسبوع الماضي بالبنوك العاملة بمصر وشركات الصرافة، ليباع بالبنك الأهلي المصري بـ15.80 جنيه، مقابل 15.82 جنيه، الأسبوع الماضي، و15.70 للشراء بدلا من 15.72.

يُذكر، أن أعلى سعر لبيع الدولار جاء في بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، بارتفاعات من قرش إلى قرشين.

وفي قائمة البنوك الأقل سعرًا لتداول الدولار، برزت بنوك العربي الأفريقي، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والعقاري المصري، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني، وأبو ظبي الأول، و"hsbc"، ليباع بـ15.80جنيه، مقابل 15.70جنيه للشراء.