سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-9-2020 في مصر

اختلف سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر بيع وشراء الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس وبنك مصر والبنك التجاري الدولي كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.7 جنيه للشراء، و15.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.7 جنيه للشراء، و15.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع وسجل في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 19.90 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجّل نحو 19.90 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، وبنك CIB سجل 19.90 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار أمس الثلاثاء، مقابل الجنيه في كل البنوك العاملة بمصر وشركات الصرافة، ليباع بأعلى سعر له في بنكي "مصر" و"الأهلي المصري" عند 15.80 جنيه، و15.70 جنيه للشراء، وفي قائمة البنوك الأقل سعرًا لتداول الدولار، برز 15 بنكًا، هي: "العربي الأفريقي الدولي، ومصر إيران للتنمية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والعقاري المصري، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني، وأبو ظبي الأول، وhsbc، الإسكندرية، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني بلوم، كريدي أجريكول"، ليباع بـ15.78 جنيه، مقابل 15.68 جنيه للشراء.

وبيع الدولار بـ15.79 جنيه مقابل 15.69 جنيه للشراء في بنوك: "التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي بيريوس، عودة، المشرق، المصري الخليجي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات".