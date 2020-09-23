منافسة شرسة بين مرشحي الدائرة الثالثة بكفرالشيخ

تشهد الدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم مراكز "الحامول – بيلا – البرلس، قسم بيلا "، منافسة شرسة بين النواب الحاليين والمرشحين الجدد على مقعدي الفردي، حيث أعلن حزب مستقبل وطن الدفع بـ3 مرشحين وهم "عصام عبدالغفار، البرلماني السابق، ويونس عبدالرازق، الذي خاض تجربة سابقة ولم يوفق، واللواء فؤاد عبد الدايم".

كما ينافس النواب الحاليين العميد أيمن عبدالله، والدكتور عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بينما غير اللواء إبراهيم القصاص، البرلماني الحالي، دائرته، إذ أنه من المقرر أن يترشح على إحدى قوائم القاهرة عن حزب حماة وطن، الذي يتولى رئاسة أمانته بكفر الشيخ.

وبدأ مرشحو حزب مستقبل وطن، المؤتمرات الانتخابية واللقاءات الجماهيرية، مبكراً، حيث يكثفون من جولاتهم في القرى والمدن، ونظم يونس عبدالرازق، أحد مرشحي الحزب، أكثر من 20 مؤتمراً انتخابياً في قرى متعددة، فضلاً عن عشرات اللقاءات الجماهيرية، كما يكثف عصام عبدالغفار، من جولاته ومؤتمراته بين العزب والقرى، وبدأ اللواء فؤاد عبدالدايم، في عقد مؤتمرات ولقاءات بأهالي مركز بيلا، محل إقامته، بينما لم يبدأ النائبان الحاليان الدكتور عبدالعزيز حمودة، والعميد أيمن عبدالله، مؤتمراتهما بشكل مكثف حتى الآن، ويسيطر مرشحو مستقبل وطن على الدائرة من حيث اللقاءات والمؤتمرات.

فيما ينافس مستقلون بشكل قوي في الدائرة، وتزايدت أعداد المرشحين بها، ويكثف المستقلون من جولاتهم الانتخابية، على رأسهم محمد ذكي، نائب مدير تحرير الأهرام العربي، والذي يتمتع بشعبية كبيرة من أهله بقرى الزعفران وتوابعها، بينما دفع حزب الوفد بأنوار رشاد، على المقعد الفردي وتقدمت بأوراقها وبدأت في جولات انتخابية بالقرى.