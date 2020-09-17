95 مرشحا محتملا يقدمون أوراقهم للجنة "النواب" بكفر الشيخ

قدم 95 مرشحاً محتملاً لانتحابات مجلس النواب 2020 في كفر الشيخ، أوراقهم في اليوم الأول لفتح باب الترشح، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية.

وشهدت محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، زحاماً كبيراً من الراغبين في تقديم أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2020، وارتدى المرشحون المحتملين الكمامات والقفازات.

وقدم عدد من نواب البرلمان السابقين أوراق ترشحهم، كما تقدمت 6 سيدات، بينهن 3 سيدات بالدائرة الثالثة، والتي تضم مراكز بيلا والحامول والبرلس، وهن جميلة بدير أحمد رزق، وفاطمة عيد منصور، وهلالة الشناوي محمد، فيما تقدمت سيدتان بأوراق ترشحهما على المقاعد الفردية بالدائرة الرابعة، والتي تضم مراكز دسوق وفوة ومطوبس، وهما نيرة محمد أنور الجبار، ومني خيري على أحمد، بينما تقدمت سيدة واحدة بالدائرة الأولى، والتي تضم دسوق وفوة ومطوبس هي أماني عزوز.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها امام المحكمة، وبدأت في تنظيم عمليات الدخول من البوابة بحيث لا تؤثر على سير العمل بالمحكمة.

وفتحت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النواب 2020 بكفر الشيخ، برئاسة المستشار سعد السعدني رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس لجنة الانتخابات، اليوم الخميس، أبوابها أمام المتقدمين للترشح، وذلك وفق إجراءات احترازية وتأمين شامل لمقر المحكمة.

وقال رئيس محكمة كفر الشيخ، إنه جرى تسليم أدوات التعقيم و الكمامات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج المحكمة، مشددًا على ارتداء الكمامات، حفاظًا على الصحة العامة، مشددا على التباعد بين المرشحين خلال التقديم.

وتتكون لجنة تسيير العملية الانتخابية منذ تلقي طلبات الترشيح وحتى انتهاء الانتخابات، من المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة عمليات تلقي طلبات الترشح، وعضوية كل من المستشارين حسام أبو زهرة، رئيس استئناف ومساعد رئيس المحكمة، والمستشار علي سعد عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار السيد أبوكيلة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار علي عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.