الكشف على 105 مرشحين للنواب بكفر الشيخ.. ومفاجأة "وكيل التعليم"

أكدت مصادر بمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ لـ"الوطن"، اليوم، أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أجرت الكشف الطبي للترشح لانتخابات مجلس النواب 2020.

وجاء الكشف عن خضوع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ للكشف الطبي بمثابة "مفاجأة"، نظراً لأنها من مواليد القاهرة، وليس من المعروف ما إذا كانت تعتزم خوض الانتخابات بكفر الشيخ، حيث يتيح القانون لراغبي الترشح إجراء الكشف الطبي في أي مكان بالجمهورية.

وبلغ عدد راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، بمختلف مراكز المحافظة، الذين خضعوا بالفعل لإجراءات الكشف الطبي، منذ يوم الجمعة الماضي حتى ظهر اليوم، 105 مرشحين محتملين، بينهم 6 أعضاء حاليين بالمجلس.

ويتم توقيع الكشف الطبي على المتقدمين بطلبات الترشح للانتخابات في 3 مستشفيات، أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات، هي مستشفى كفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، بينما يتم إجراء تحليل المخدرات بالمعمل الإقليمي المشترك في كفر الشيخ.