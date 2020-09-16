الكشف الطبي على 155 متقدماً لانتخابات "النواب" بكفر الشيخ

خضع 155 مرشحاً محتملاً لانتخابات "مجلس النواب 2020" لإجراءات الكشف الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ، منذ بداية العمل بهذه الإجراءات يوم الجمعة الماضي وحتى صباح اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر بمديرية الصحة لـ"الوطن"، إن الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمراة بالمحافظة، أجرت الكشف الطبي، حيث يتردد اسمها بقوة ضمن المرشحين المحتملين على "القائمة الموحدة".

كما أجرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، الكشف الطبي للترشح لانتخابات مجلس النواب، على الرغم من أنها من مواليد القاهرة وليس كفر الشيخ، حيث يحق للمتقدم إجراء الكشف الطبي في أى مكان بالجمهورية.

وأضافت المصادر أن إجمالي من أجروا الكشف الطبي، حتى الآن، بلغ 155 مرشحاً محتملاً، بينهم 6 نواب حاليين، وحددت هيئة الانتخابات 3 مستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب في كفر الشيخ، وهي كفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، بينما يجري تحليل المخدرات بالمعمل الإقليمي المشترك.