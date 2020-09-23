الكشف على 30 ألف سيدة في حملة "حقك تنظمي" بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" قدمت الخدمة الطبية لـ 30 ألف منتفعة بالمحافظة حتى الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، من خلال الفرق الطبية بالحملة بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة بواقع 226 عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية، يتم تقديم خدمة الاخصائي بهما، و15 عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة.

وتابع: يأتي ذلك بمشاركة فرق طبية مدربة تتكون من 156 طبيبا، و312 ممرضة، و396 رائدة ومثقفة سكانية، للاهتمام بصحة المرأة، والتي انطلقت منذ الأحد الماضي وتستمر حتى يوم 30 سبتمبر 2020، كما يصاحب الحملة مبادرة إعلامية توعوية بعنوان "أيامنا أحلى"، تعقد ندواتها بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وتقام الحملة على مرحلتين بمحافظة الشرقية، تشمل المرحلة الأولي 10 إدارات صحية هي "الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، صان الحجر، العاشر من رمضان، كفر صقر، ههيا، القرين، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية"، وتستمر لمدة 5 أيام من 20 - 24 سبتمبر الجاري، وتقدم الخدمات الطبية مجانا، وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع فريق العمل على المجهود المبذول.