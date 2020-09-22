الإعدام لـ3 متهمين بقتل تاجر ماشية وسرقته بالإكراه في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة بالشرقية، بمعاقبة 3 متهمين بقتل "تاجر ماشية" بغرض سرقته بالإكراه، بالإعدام شنقاً، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بالتصديق على الحكم.

صدر الحكم في الجلسة التي عقدتها المحكمة مساء أمس، برئاسة المستشار سالم جاب الله، وعضوية المستشاريين وائل عمر الشحات، ومحمود مجدي عبده، وأمانة سر نبيل شكري، وإبراهيم سليمان، ومحمد عبد النبي.

تعود أحداث القضية رقم 30469 لسنة 2017 جنايات مركز الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بوفاة "أ. ح. ع."، تاجر، إثر إصابته بأعيرة نارية على يد مجهولين، اعترضوا طريقه لسرقته، قبل توجهه إلى سوق الماشية بدائرة مركز الزقازيق.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ح. ع."، 23 سنة، فلاح، و"أ. أ. ع."، 25 سنة، سباك، و"أ. ص."، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز الزقازيق.

وتبين من التحريات اتفاق المتهمين فيما بينهم على سرقة المجني عليه كرهاً حال خروجه متوجهاً إلى سوق المواشي ليلاً، نظراً لحمله مبالغ مالية ضخمة، وما أن شاهدوه اعترضوا طريقه شاهرين أسلحة نارية، وحاولوا الاستيلاء على أمواله بالإكراه، إلا أنه حاول مقاومتهم مستغيثاً بالأهالي، فأطلق المتهمان الأول والثالث عدداً من الأعيرة الناريه صوبه، خشية افتضاح أمرهم، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال.

جرى ضبط المتهمين وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبتهم بالإعدام شنقاً.