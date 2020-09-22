محافظ الشرقية: جارٍ تنفيذ 270 مشروعا بتكلفة 24 مليارا و106 ملايين جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ 270 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارا و106 ملايين جنيه، منهم 6 مشروعات خدمية بمراكز ومدن (القرين - منشأة أبو عمر - صان الحجر) بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي - الأبنية التعليمية - الطرق - الكهرباء) بتكلفة بلغت 534 مليونا و500 ألف جنيه.

أوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي يشمل محطتي معالجة ورفع بطاقة 10/15 ألف م3 / اليوم، بمدينة منشأة أبو عمر وبتكلفة مالية بلغت 150 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي صان الحجر لتعمل بطاقة 10 آلاف م3 / اليوم، وبتكلفة مالية بلغت 365 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظا على البيئة والصحة العامة لأهالي القرية .

ولتخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس والقضاء على نظام الفترتين، أوضح محافظ الشرقية أنه جاري إنشاء مشروعين بقطاع الأبنية التعليمية بمدينتي القرين ومنشأة أبوعمر، بتكلفة مالية بلغت 11 مليونا و800 ألف جنيه شملت مشروع إنشاء جديد لمدرسة حسن إبراهيم العمدة للتعليم الأساسي بمدينة القرين لإضافة 11 فصلا وبتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، ومشروع إنشاء إدارة منشأة أبوعمر التعليمية بتكلفة 4 ملايين و900 ألف جنيه.

وأوضح "غراب" أنه جاري تنفيذ مشروع رصف ورفع كفاءة طريق أولاد صقر / صان الحجر، بطول 2 كم وبتكلفة 7 ملايين و690 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محطة محولات صان الحجر المتنقلة والتي تعمل بجهد 220/66/11 ك.ف، بهدف تخفيف الأحمال وتحسين مستوى الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربي.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من مشروع توسعة 22 فصلا دراسيا بالمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة القرين بتكلفة 11 مليونا و800 ألف جنيه.