الشرقية تستعين بمهندسين من الخارج لمتابعة أعمال المحافظة

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح باب التقدم لاختيار 50 مهندسا من جميع التخصصات ليتم الاستعانة بهم في أداء الأعمال من خارج الجهاز الإداري للمحافظة لمدة 8 شهور، تبدأ من أول نوفمبر المقبل وغير قابلة للتجديد.

وأوضح المحافظ أنه تم الإعلان عن حاجة المحافظة لعدد 50 مهندسا بشرط أن يكون عضو نقابة المهندسين، ويفضل من لديه خبرة بالعمل، وأن يكون من أبناء محافظة الشرقية، على أن يستوفي المتقدم الأوراق المطلوبة ويسلمها لقسم التعيينات بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظه في الفترة من 20 / 9 /2020 وحتى 5 / 10 /2020 على النحو التالي:

صورة من المؤهل الدراسي (بكالوريوس - ماجستير- دكتوراه)·

صورة من كارنيه النقابه ساري·

صورة من شهادة الميلاد المميكنة·

صورة من بطاقه الرقم القومى سارية·

صحيفة الحالة الجنائية موجهة لديوان عام المحافظة·

الموقف من التجنيد للذكور أو صورة الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

وأكد محافظ الشرقية أن الاختيار سيتم وفق المعايير والشروط المحددة وبشكل يتسم بالنزاهة والشفافية من خلال اللجنة المُشكله للاختبار واختيار المتقدمين والمكونة من:-

المهندسة نائبة المحافظ·

السكرتير العام لمحافظة الشرقية·

اللواء الخبير الوطني للتنمية المحلية.

مستشار المحافظ للمشروعات·

المهندس السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية·

مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة·

المهندسة مديرة الإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة·

مدير إدارة الشئون الماليه والإدارية بديوان عام المحافظة.