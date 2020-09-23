"التخطيط" تكرم ممثلي الشركات والتجار في مبادرة "ما يغلاش عليك"

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط في احتفالية تكريم الشركات والتجار في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "ما يغلاش عليك".

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها التب ألقاها نيابة عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط إنَّ المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" هي مباردة مهمة، مشيرة إلى الدور التشاركي للحكومة المصرية في حوكمة وتنفيذ المبادرة وذلك بمشاركة الجهات الحكومية ممثلة في وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، موضحة أهمية التعاون بين تلك الجهات في تصميم وتنفيذ هذه المبادرة، لافتة إلى أنَّ هذا النهج التشاركي ليس بجديد على الحكومة المصرية.

وأضافت السعيد، أنَّ هناك مشاركة كذلك من قبل القطاع الخاص في المبادرة، مؤكّدة أنَّ التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر ليس فقط دور الحكومة، فالقطاع الخاص شريك رئيس في دعم التنمية ودفع عجلة الاقتصاد بالدولة.

وأشارت إلى أسباب تبني الدولة لتلك المبادرة، منوهة إلى معيار الناتج وهو من المعايير المهمة في حساب النمو الاقتصادي، مبينًا أن أكبر العناصر التى يتكون منها الناتج هو العنصر الاستهلاكي الخاص، ومن خلال متابعة نمو عناصر الناتج المختلفة تمّ اكتشاف أنَّه من المهم أن يكون هناك توجه لتنمية الاستهلاك الخاص، حيث يمثل ذلك 80% من حجم الناتج، لذا من المهم أن يكون هناك دفع لعملية الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المصري.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنَّ دعم المنتج المصري يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك الخاص، إضافة إلى الزيادة في الاستثمارات، وهو العنصر الأهم في النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت مع دعم الاستهلاك الخاص والتوجه لدعم المنتج المصري؛ فهذا يؤدي إلى خفض الواردات.

وأكدت السعيد، أهمية التوجه لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المبادرة، مشيرة إلى أهمية التكنولوجيا في الواقع الذي يعيشه العالم حاليًا في مختلف نواحي الحياة، وهو ما أسهم في إنجاح هذه المبادرة.