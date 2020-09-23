"النور" بمطروح: لن نرشح أحدا لـ"النواب" وسندعم أصلح المستقلين

قال عاطف شنينه أمين حزب النور بمطروح، إننا أعلنا من خلال بيان عن عدم وجود مرشحين لنا في انتخابات مجلس النواب على مستوى دائرتي مطروح الأولى والثانية وأن الإرهاق من مجلس الشيوخ وراء عدم دفعنا بمرشحين فى الانتخابات الحالية.

وأضاف "شنينه" فى تصريح خاص لـ "الوطن"، أننا تعبنا في الفترة الماضية وكثيرا وضغطنا في انتخابات الشيوخ، لكننا سندعم الأفضل والأصلح من المرشحين المستقلين الذين تقدموا لانتخابات مجلس النواب فى الدائرتين، وسنوجه أعضاء الحزب جميعهم على مستوى المحافظة، لإعطاء الأصلح من المرشحين.

وأشار إلى أننا أرهقنا نتيجة جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ الأخيرة، كما أن جدول الانتخابات للنواب المتلاحق للشيوخ يزيد من ضغوطنا، وقررنا عدم النزول بأي مرشح في الدائرتين.

ولفت إلى أننا لن نرشح فى القوائم وليس لنا تحالفات مع أي حزب فى القوائم، وتعودنا أن حزب النور هو من يقوم بإعداد القائمة الخاصة به، ونخوض بها الانتخابات، ونحن خارج أي تحالفات مع أي حزب آخر.

وتابع أننا لم نفز بمقاعد في انتخابات الشيوخ، ولكننا كسبنا حب واحترام الناخبين، خضنا انتخابات الشيوخ بنزاهة ووصلنا إلى جولة الإعادة فى مطروح وأرهقنا معنا الشباب والأعضاء، ونافسنا منافسة شريفة ونزيهة، وحققنا مكاسب معنوية أكثر من المكاسب المادية، تكمن فى حب الناس وتقديرها، بعد أن أثبتنا كفاءة، وبأقل مصاريف فى الانتخابات بل بمصروفات بسيطة لم تذكر ولم يتحمل المرشح أعباء مالية، وفى الجولة الأولى كل أمانة بمركز ومدينة من المراكز الثمانية بمطروح طبع ملصقات ولافتات دعاية، وشارك فى الحمله من الداخل، وفى الإعادة رأينا مساندة كبيرة من الناس وهناك من عملوا حملات ومقرات وطبعوا بانرات على نفقتهم الخاصة من المؤيدين، ونزلت فى الشوارع والميادين، وهذا يرجع لثقتهم بنا واحترامهم لنا، ونعمل بلا عنصرية وعدم الانحياز لأى معيار إلا الأكفأ، والأنزه، كما نوهنا عن المال السياسى وعدم استخدامه فنلنا ثقة الناخبين.

وذكر أننا سندعم الأصلح من المستقلين المرشحين للنواب بعد غلق باب التقديم وانتهاء الطعون سنجلس وسنرى جميع المرشحين وسنقيم الأمور وسندعم مرشح فى كل دائرة.