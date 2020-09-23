خطوات الحصول على الشهادة المعادلة للمصريين في الخارج

توجد بعض الخطوات الرئيسية المهمة التي يجب على الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في الخارج اتباعها خلال تعاملهم مع مكتب التنسيق، لإتمام عملية التنسيق بطريقة ميسرة وبأقل حد من الأخطاء، وتبدأ الخطوات بصرف الأوراق ودليل القبول، وتنتهي بتسليم الأوراق ومراجعتها وإعلان نتائج الترشيحات النهائية وإرسال الملفات للجامعات وفقًا للترتيب التالي:

أولًا: صرف الأوراق للطالب

يصرف مكتب التنسيق مظروفا به دليل القبول، متضمنًا طلب الالتحاق أول ورقة بالدليل، إضافة للرقم السري الذي يستخدمه الطالب لتسجيل لما سيتم بيانه بعد.

أماكن الصرف

يصرف مكتب التنسيق الأوراق من خلال مقره بالقاهرة وفرعية بمدينتي الإسكندرية وأسيوط، وذلك بالعناوين التالية:

المكتب الرئيسي بالقاهرة: ومقره المدينة الجامعية للطالب بجامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات في الجيزة.

فرع الإسكندرية: ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد - سموحة.

فرع أسيوط: ومقره مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية.

ويمكن للطالب صرف وتسليم الأوراق بأي فرع من هذه الفروع الثالث، طبقا لرغبته، ومدى قرب هذا الفرع من عنوان سكنه.

مواعيد صرف الأوراق

يكون صرف الأوراق للطالب في المواعيد التي تحدد لذلك طبقًا للبيان الصحفي الذي يصدر عن مكتب التنسيق بهذا الشأن، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا طوال فترة صرف الأوراق بما في ذلك أيام الجمعة، والعطلات الرسمية.

طريقة صرف الأوراق

يخصص مكتب التنسيق في مقره الرئيسي وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، لجان نوافذ لصرف أوراق الشهادات المعادلة، موزعة وفقًا للدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة، وعلى كل طالب أن يلتزم باللجنة المخصصة، النافذة دون غيرها، مع مراعاة أنّ هناك مظاريف خاصة للشهادات المعادلة، علمي - أدبي.

ثانيا: تسجيل الرغبات على الإنترنت

بعد انتهاء الطالب من صرف الأوراق، عليه تسجيل رغباته ودراستها والدرجات الحاصل عليها، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني بواسطة الرقم السري الذي جرى صرفه مع الأوراق.