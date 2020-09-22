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محمود مسلم

وزيرة الهجرة تكرم عددًا من النواب ممثلي المصريين بالخارج في البرلمان

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الوطن
05:26 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
وزيرة الهجرة تكرم عددًا من النواب ممثلي المصريين بالخارج في البرلمان

في إطار قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من أعضاء مجلس النواب الحالي الممثلين عن المصريين بالخارج، بحضور كل من اللواء مازن فهمي، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات المصرية، وذلك تلبية لدعوة سيادتها لهم من أجل منحهم التكريم المستحق لما بذلوه من جهود كبيرة في خدمة قضايا أبناء الوطن بالخارج تحت قبة البرلمان.

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالوفد والذي يضم السادة النواب نانسي نصير، وغادة عجمي، وشريف فخري، ومنى شبراوي، وحمدي سليمان، ورشاد شكري.

وخلال حديثها، قدمت وزيرة الهجرة خالص الشكر لمجلس النواب الموقر، وأضافت: "نثمن دعم البرلمان لوزارة الهجرة في كافة ملفاتها حيث تجسد تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في أبهى صوره من خلال التعبير عن قضايا المصريين بالخارج والعمل على حل مشاكلهم، خاصة أن هذه هي المرة الأولى أن يشهد المصريون بالخارج تمثيلاً برلمانيًا لهم".

وتابعت وزيرة الهجرة أن الحياة النيابية في مصر تاريخية ورائدة، مشيرة إلى أن التعاون الذي جرى طيلة الأربع السنوات الماضية بين مجلس النواب كسلطة تشريعية ووزارة الهجرة كسلطة تنفيذية – منذ أن جاء قرار القيادة السياسية بعودة الوزارة- إنما هو نواة رئيسية للبرلمان القادم فيما يتعلق بملف المصريين في الخارج.

هذا وقد قامت السفيرة نبيلة مكرم بتسليم دروع التكريم للسادة النواب علاوة على التقاط صور تذكارية، معربة عن تمنياتها لهم بمزيد من التوفيق ودوام النجاح فيما هو آت.

وعقب التكريم، عبّر السادة النواب عن سعادتهم البالغة بلقاء وزيرة الهجرة وبهذه اللمسة الطيبة والفريدة، وأثنوا على جهود الوزارة ودورها في رعاية الجاليات المصرية حول العالم وحل مشكلاتهم، خاصة ما بذلته في العام الحالي حال تعاملها مع أزمة العالقين المصريين حول العالم بسبب تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد، فضلا عن مد جسور التواصل معهم لربطهم بالوطن الغالي وتعريفهم بسير عملية التنمية التي تجري على أرضه والتحديات التي تواجهه.

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