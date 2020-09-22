17 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال 7 أشهر

ارتفعت حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 أشهر من العام الجاري، وتحديدًا في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، بنسبة 7.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019.

وسجلت الحصيلة خلال شهر يوليو الماضي 2.9 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 9.4%، مقارنة بشهر يوليو 2019 عندما سجلت الحصيلة 2.6 مليار دولار .

وبحسب بيان البنك المركزي المصري اليوم ارتفعت تحويلات المصريين العاملين خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي إلى نحو 17 مليار دولار، مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كانت حصيلة تحويلات المصريين بالخارج قد سجلت نحو 26.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2019، بينما سجلت خلال عام 2018 نحو 25.5 مليار دولار .

ووفقًا لبيانات سابقة للبنك المركزي المصري، حققت حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفاعًا خلال شهري يناير وفبراير 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل سنوي 33.6%، لتصل خلالهما إلى نحو 5.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي، أنَّ ذلك جاء محصلة لارتفاع تلك التحويلات بمعدل سنوي 27.8% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2020، مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل سنوي 40.3% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019.