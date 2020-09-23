مصادر: تنسيق الأزهر الإثنين والمرحلة الأولى 84 ألف طالب في 87 كلية

كشفت مصادر بمكتب تنسيق الأزهر، موعد انطلاق التنسيق لطلاب الدور الأول بالثانوية الأزهرية، موضحة أنَّ التنسيق سيبدأ صباح يوم الإثنين المقبل، حيث سيسجل الطلاب رغباتهم إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن" أنَّ قرابة 84 ألف طالب وطالبة سيبدأون التسجيل في المرحلة الأولى، وسيكون التسجيل في 87 كلية و20 معهدًا جديدًا و9 معاهد تابعة لكلية العلوم، و4 معاهد تابعة لكلية تجارة، و7 معاهد معاون قضاء.

وتابعت المصادر، أنَّ المعاهد سيتمّ التقديم لها من بوابة الحكومة مثلها مثل الكليات، مبينة أنَّ معهد "معاوني القضاء" سيتمّ افتتاحه لأول مرة، للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية الأزهرية هذا العام، ويكون ملتحقًا بكليات الشريعة والقانون للبنين، وقسم الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات.

ولفتت إلى أنَّ مدة الدراسة بالمعهد عبارة عامين، عبارة عن 4 فصول دراسية، منهم فصل خاص بالناحية العملية، يتم تدريب فيه الخريجين على "إعداد صحف الدعاوى والإعلانات وتسليمها "وبقية الأمور الخاصة بالعمل بالمحاكم والشهر العقاري ومكاتب المحاماة.

وتابع: "تمّ وضع المناهج الخاصة بالمعهد، والتي سيتمّ تدريسها للطلاب والطالبات منها مقرر للإملاء، وكيفية إعداد صحفية الدعوى والإعلان القضائي وتسيلم الإعلان القضائي، وهناك جزء خاص بالدعوى الإلكترونية، لأنه سيصبح هناك إعلان إلكتروني وصحيفة دعوى إلكترونية وعقد جلسات إلكترونية، والحاسب الآلي".

مصادر: تنسيق الأزهر سيرتفع بنسبة 1% على الأقل هذا العام

وكان مصدر مسؤول بالأزهر، قال في وقت سابق، إنَّ نسب القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم سترتفع هذا العام عن العام الماضي بنسبة 1% على الأقل، مبينًا أنَّ سبب ارتفاع مؤشرات التنسيق عن العام الماضي، يعود لحصول طلاب الثانوية الأزهرية هذا العام على مجاميع مرتفعة.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ افتتاح قسم "العلوم السياسية" بكلية التجارة بنين بالقاهرة، هذا العام للمرة الأولى، ولم يتمّ طرحه في رغبات التنسيق، بل سيتمّ الالتحاق به عن طريق التنسيق الداخلي للكلية.