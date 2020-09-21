لقاء بين الكهنة وشيوخ الأزهر في أكتوبر لمناقشة تنمية روح الانتماء

استقبل الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ￼￼وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية برئاسة الدكتور سيف رجب قزامل، رئيس فرع المنظمة والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا.

وقالت مطرانية طنطا، إن الوفد تكون من "الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ محفوظ المداح منسق عام وعضو المنظمة".

وأضافت المطرانية، أن اللقاء تناول دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك وتم الاتفاق على تنظيم لقاء خلال شهر اكتوبر المقبل يضم نخبة من الكهنة ورجال الأزهر يهدف لمناقشة مسؤولية دور العبادة في تنمية روح الانتماء.

وكان الأنبا "بولا"، استقبل خلال الأيام الماضية، بكاتدرائية مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار، وفداً أوروبياً يضم كلاً من: ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، وسيريل جون نون سفير ألمانيا بالقاهرة، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وجان فرنسوا موبيو النائب الفرنسي عضو لجنة الشؤون الخارجية.

وقالت مطرانية طنطا، إن الوفد زار الكاتدرائية ومزار شهداء الكنيسة الذين سقطوا جراء حادث إرهابي انتحاري في 2017، واستمعوا إلى شرح للأحداث التى مرت بالكنيسة ومراحل تجديدها.

والكاتدرائية التي شيدت عام 1941م، وتعد مقر مطرانية طنطا، شهدت عملية إرهابية بتفجير انتحاري نفسه خلال قداس "أحد الشعانين"، ذكرى دخول المسيح القدس، ما تسبب في سقوط شهداء ومصابين.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الإرهابي الذي ارتكب الحادث يدعى "ممدوح أمين محمد بغدادي، من محافظة قنا، من مواليد 1977م، ويقيم بالمحافظة ذاتها، وحاصل على ليسانس آداب"، وهو أحد كوادر البؤرة الإرهابية التي يتولى مسؤوليتها الإرهابي الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم"، وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع المتفجرات، ومشاركته في عملية التعدي على كمين النقب بالوادي الجديد، وتم القبض على 3 إرهابيين آخرين متورطين في الحادث.