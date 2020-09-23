227 مرشحا محتملا لـ"النواب" يتقدمون بأوراقهم في الشرقية

تقدم 227 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب في محافظة الشرقية، بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية خلال الـ 6 أيام الأولى لتلقي طلبات الترشح، وذلك بمقر لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الزقازيق، والمنعقدة برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

وبينما شهد اليوم الأول، الخميس، تقدم 186مرشحاً بأوراقهم إلى لجنة تلقي الطلبات، فقد تراجعت أعداد المتقدمين على مدار اليومين التاليين، بمعدل 6 مرشحين فقط تقدموا بأوراقهم إلى لجنة تلقي الطلبات في اليوم الثاني الجمعة، وكذلك 6 مرشحين في اليوم الثالث السبت، ثم ارتفع العدد لـ 13 مرشحًا تقدموا بأوراقهم الأحد ليتراجع العدد يوم الاثنين حيث تقدم 9 مرشحين، فيما تقدم أمس الثلاثاء 7 مرشحين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 227 مرشحاً حتى نهاية يوم أمس.

وتشهد الدوائر الانتخابية الـ8 بمحافظة الشرقية، والتي تضم 21 مقعداً، منافسة شرسة بين العديد من المرشحين، جمعت بين أشخاص سبق ترشحهم أكثر من مرة، وآخرون يخوضون الانتخابات للمرة الأولى، وذلك على النحو التالي:

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.