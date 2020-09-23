تجارب عملية بأنفاق وكباري أسيوط للتأكد من جاهزيتها للسيول

شدد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، على ضرورة استعداد كافة القطاعات واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة، لمواجهة أي حالات طارئة واحتمالات هطول أمطار غزيرة أو سيول بالمحافظة، مع قرب حلول فصل الشتاء.

كما أكد المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات والمديريات الخدمية والمعنية بهذا الشأن، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء باستمرار إجراء التجارب العملية لمواجهة السيول، خاصةً بمناطق الأنفاق وأسفل الكباري، والمتابعة المستمرة لجميع غرف التفتيش، وطلمبات رفع المياه، للتأكد من جاهزيتها، ضمن خطة المحافظة لصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة، والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تشكيل لجنة، برئاسة السكرتير العام المساعد، المهندس نبيل الطيبي، للمرور والمتابعة والتأكد من جاهزية شبكات الصرف بالأنفاق ومناطق تجمع المياه، بنطاق أحياء شرق وغرب أسيوط، حيث تم إجراء اختبارات وتدريب ميداني على التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث، بالتعاون مع إدارة الكوارث والأزمات.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم المرور على مخر "سيل درنكة"، بمركز أسيوط، للتأكد من جاهزيته، وكذلك التأكد من جاهزية وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.