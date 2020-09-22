غدا يبدأ فصل الخريف.. سيول وأمطار رعدية غزيرة وعواصف لمدة 3 أشهر

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بدء فصل الخريف جغرافيًا في مصر غدا الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر لينتهي الأحد 20 ديسمبر.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنَّ مناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة بوجه عام، إلا أنَّه يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد، يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة، كما تؤدي أيضا إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وبينت أنَّ بعض المنخفضات أحيانًا إلى إثارة الرمال، الأتربة، والعواصف الترابية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية، الأفقية على الطرق، ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة آخرى.

جنوب البلاد وسيناء والبحر الأحمر يتأثرون بمنخفض جنوب السودان

وأضافت هيئة الأرصاد، أنَّ جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، تتأثر أحيانًا بتعمق منخفض السودان الموسمي، مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض هذه المناطق، والتي تتسبب في تكون السيول نظرًا للطبيعة الجغرافية.

إصدار التحذيرات الجوية لكافة قطاعات الدولة بشكل يومي خلال فصل الخريف

ومن المقرر أنَّ تعاود الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إصدار تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لكل قطاعات الدولة بشكل يومي منتظم نظرًا للتقلبات الجوية الحادة، والسريعة والتي من الممكن أن تشهدها البلاد خلال هذا الوقت من العام، حتى يتثنى للمواطنين اتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة أي آثار ناجمة عن أي ظواهر جوية حرجة.

ونوهت إلى أنَّ هذا البيان إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف، لأخد الاستعدادات المبكرة، والاحتياطات اللازمة، لافته إلى أنَّه سيتمّ إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف، قبل حدوثها بوقت كافي.