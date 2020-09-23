محافظ الشرقية: 82 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة المحددة بنهايه الشهر الجاري، خاصةً بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات التي تلقتها أجهزة المحافظة، حتى 22 سبتمبر الجاري، بلغ 82 ألفًا و622 طلب تصالح.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة طوال أيام الأسبوع، ويومي الجمعة والسبت، ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد الخامسة مساءً، حتى حصول آخر مواطن على خدمته من تلك المراكز، لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح، قبل انتهاء المدة المحددة بنهايه سبتمبر الجاري.

وأوضح المحافظ أنه أعطى تعليمات لرؤساء المراكز والمدن لزيادة أعداد العاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لتلقى الطلبات، ومنع العطلات الرسمية للعاملين بهذا الملف، للتسهيل على المواطن حتى لا يقع تحت طائلة القانون، كما حث المواطنين من أصحاب الشأن، بسرعة التقدم بطلبات التصالح، لتجنب حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي وقت سابق، قرر محافظ الشرقية فتح باب التقدم لاختيار 50 مهندسًا من جميع التخصصات، ليتم الإستعانه بهم في أداء الأعمال من خارج الجهاز الإداري للمحافظة، ولمدة 8 شهور، اعتبارًا من أول نوفمبر المقبلن وحتى نهاية يونيو 2021، غير قابلة للتجديد، وأوضح المحافظ أن هذا القرار جاء تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمخالفات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وكذا تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.