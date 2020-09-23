الطفل المتهم بإلقاء شقيقته الرضيعة من "الشباك": هي اللي وقعت

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة إلقاء طفل 10 سنوات شقيقته الرضيعة 10 شهور من شباك شقة في الطابق الثالث بمنطقة حلوان، عن أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال الطفل الذي أكد أنه لم يدفعها من الشباك بل كانت تلعب معه، وهي من سقطت من الشباك دون أن يدفعها.

وأضافت المصادر أن النيابة استمعت أيضًا إلى والدة الطفلين، لافتة إلى أنها تقيم في مدينة نصر وكانت في زيارة لقريبة لها مقيمة في الشقة محل الواقعة.

ولفتت إلى أنها كانت تشتري بعض المستلزمات لمنزلها وأخذت معها قريبتها وتركت الطفلين بمفردهما، منوهة بأنها دائمًا تتركهما بمفردهما لشراء بعض احتياجات المنزل.

ووجهت جهات التحقيق للأم تهمه الإهمال لتركها الطفلين في الشقة بمفردهما، وأضاف مصدر أن جهات التحقيق كلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إشارة من مستشفى حلوان العام، تفيد باستقبالها جثة الطفلة جنات عصمت عبدالكريم، ومصابة بكدمات وتورم في جسمها، والاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، توصلت التحريات لترك "دعاء. ف"، ربة منزل، ووالدة الطفلة في غرفة بصحبة شقيقها "ياسين. ع"، 10 سنوات، وتركتهما في المنزل وخرجت مع قريبتها لشراء بعض مستلزمات المنزل، وفي أثناء لهو الطفل مع شقيقته، ألقاها من مكان مرتفع "شباك"، ما أسفر عن وفاتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط الأم، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرّت بصحتها، وأضافت أنَّ طفلها لم يقصد قتل شقيقته، حيث اعتادت تركهما بمفردهما لشراء بعض مستلزمات المنزل.

وتابعت الأم، بأن يوم الواقعة تركتهما كالعادة وذهبت مع قريبتها لشراء بعض احتياجات المنزل وعندما عادت علمت من الجيران بسقوط رضيعتها من الشباك وتم نقلها إلى مستشفى حلوان العام، وعلى الفور أخذت طفلها وذهبت إلى المستشفى لتكتشف وفاتها، وبسؤال شقيقها عن سبب سقوطها من الشباك أخبرها بأنهما كانا يلعبان وسقطت أثناء اللعب.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.