تعيين 690 شاباً واستخراج 877 رخصة مزاولة حرفة على 90 مهنة بالغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 690 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 2515 شاباً ، كما تمّ توفير 1278 فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية استخرجت 877 ترخيص مزاولة حرفة، ومثلها شهادات قياس مستوى المهارة على 90 مهنة مختلفة للعمال المهنيين والحرفيين، كما تمّ تخريج 18 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 26 متدرج آخرين بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية، من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال أغسطس الماضي، أنَّ المديرية أجرت تفتيشا على 2029 منشأة (دوري - حملات)، وتلقى 30 شكوى تم بحث 29 شكاوى منها، وشكوى واحدة، ما زالت تحت البحث، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 745 منشأة وإعادة التفتيش على 602 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 196 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ736 منشأة لإزالة المخالفات، كما تمّ تلقى 296 شكوى تم استيفاء 40 شكوى منها، وتحرير 37 محضراً، و192 شكوى منها ما زالت تحت البحث.