يحل اليوم النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نادي مصر في الأسبوع الــ29 من الدوري المصري الممتاز 2020.

تستعرض "الوطن" موعد مباراة الأهلي ونادي مصر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ونادي مصر

تلعب مباراة الأهلي ضد نادي مصر اليوم الأربعاء القادم 23 سبتمبر 2020، وتقام المباراة على استاد الكلة الحربية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمةـ العاشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد نادي مصر

وتنقل قناة أون تايم سبورت المباراة، حيث إنها تملك حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا.

ترتيب الفريقين بالدوري

وفاز النادي الأهلي بلقب الدوري للمرة الثانية والأربعين في تاريخه، بعد خسارة نادي الزمالك أمام أسوان الأسبوع الماضي، حيث يحتل المرتبة الأولي برصيد نقاط 73 نقطة.

أما نادي مصر فهو يحل في المرتبة الـ 17 وهي قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، وهو مهدد بالهبوط من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.