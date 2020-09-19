موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره مصر المقاصة، اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر، في إطار مباريات إياب الجولة الـ28 من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

تقام مباراة االأهلي ومصر المقاصة على استاد القاهرة الدولي، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة Time Sport، بصوت المعلق الرياضي "أيمن الكاشف".

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

وتنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة مساءً بتوقيت تونس، والسادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق الأهلي المركز الأول برصيد 72 نقطة، كما أنه جرى إعلانه بطلًا للدوري بشكل رسمي بعد خسارة نادي الزمالك أمام نادي أسوان أمس بهدف نظيف، ويحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة.