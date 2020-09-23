انخفاض استهلاك مصر من الوقود 5 ملايين برميل خلال 2019

حققت مصر انخفاضًا كبيرًا من استهلاك الوقود بكل أنواعه خلال عام 2019، وفقًا لتقرير شركة "بي بي" البريطانية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول.

وأضاف التقرير أن استهلاك مصر من الوقود، انخفض بنحو 5 ملايين برميل خلال عام 2019 عن العام السابق له 2018.

وأشار التقرير إلى أن مصر استهلكت وقود بكمية تقدر بـ635 مليونًا و84 ألف برميل خلال العام 2019، مقابل 640 مليونًا و75 ألف برميل في 2018.

ويأتي الغاز الطبيعي في مقدمة الوقود المستهلك الغاز الطبيعي يليه الزيت الخام، ويليه الكهرباء والفحم والطاقة المتجددة.

وتسعى الدولة لإحلال الغاز الطبيعي محل العديد من أنواع الوقود الأخرى مثل النزين والسولار والبوتاجاز، نظرًا لانخفاض تكلفته وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وأنه أفضل بيئياً من أنواع الوقود الأخرى.

وفي ذات السياق، انخفض استهلاك مصر من الزيت الخام إلى ما يقرب من 245 مليون و18 ألف برميل يوميًا خلال عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير شركة بي بي البريطانية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول.

وأضاف التقرير أن استهلاك مصر انخفض من الزيت الخام عن عام 2018، والذي تم تقدير الاستهلاك فيه بـ250 مليون برميل يوميًا، وقدرت نسبة الانخفاض بما يقرب من 5 ملايين برميل خلال عام.

وصرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول بأن هناك تراجعًا فى استهلاك قطاعات الدولة من البوتاجاز خلال الأشهر الماضية، حيث وصل معدل الاستهلاك المحلى فى ديسمبر 2019 حوالى 295 ألف طن، مقارنة بحوالى 315 ألف طن فى ديسمبر 2018.

وأضافت المصادر أن نسب الاستيراد تراجعت بشكل تدريجى أيضاً خلال ديسمبر، حيث وصلت إلى حوالى 187 ألف طن مقابل حوالى 205 آلاف طن خلال نفس فترة المقارنة، وذلك تزامناً مع توجه الدولة للاعتماد بشكل أساسى على الغاز الطبيعى داخل القطاعات المختلفة وبخاصة «المنازل والمصانع»، وذلك بالتزامن مع تنامى إنتاج الغاز لنحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأشارت إلى أن إنتاج معامل التكرير المحلية من البوتاجاز تراجع أيضاً لنحو 120 ألف طن فى ديسمبر 2019، مقابل حوالى 155 ألف طن خلال ديسمبر 2018، لافتة إلى أن الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير التى تصل لحوالى 40 مليون طن سنويًا تسهم بشكل مباشر فى سد احتياجات قطاعات الدولة بجانب التعاقدات الخارجية التى تعوض باقى استهلاكات السوق من المنتجات النفطية.

وأوضحت أن تنامى إنتاج الزيت الخام من الصحراء الغربية وخليج السويس، سيسهم فى مضاعفة القدرات التكريرية خلال 2020-2021 وبالتالى توفير كامل متطلبات السوق من أنواع الوقود المختلفة دون التوجه للسوق الخارجية.