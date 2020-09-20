كارجاس تتفق مع "تنمية المشروعات" على تحويل السيارات لـ"الوقود المزدوج"

قام، اليوم، المهندس ناصر أمين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة كارجاس، بتوقيع عقد مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين)، وهو ما يمثل العقد الرابع من المرحلة الثانية والعشرون.

كما تم توقيع توقيع عقد مشروع تجارة زيوت السيارات، وهو ما يمثل العقد الثاني من المرحلة الثالثة.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في كافة المجالات، والاستمرار في تمويل المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، خاصة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.