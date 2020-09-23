تنفيذ 5 مشروعات بقطاعي التعليم والكهرباء بـ132 مليون جنيه بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 55 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بنطاق المحافظة، في قطاعات الصرف الصحي والإسكان والكهرباء والأبنية التعليمية والشباب والرياضة، بتكلفة إجمالية مليار و96 مليون و100 ألف جنيه.

ولفت المحافظ إلى الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة الزقازيق بقطاعي الأبنية التعليمية والكهرباء، بتكلفة 132 مليون و700 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال الإحلال الجزئي لمدرسة شوبك بسطة للتعليم الأساسي لتطوير 22 فصلًا، وبتكلفة 7 ملايين و100 ألف جنيه، وكذلك الانتهاء من أعمال الإحلال الكلي لمدرسة بني شبل الإبتدائية رقم 1 لتطوير 12 فصلًا، وبتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.

أضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء الشهداء ذو الجهد المتوسط، بتكلفة 40 مليون جنيه، وموزع كهرباء بردين الجديد ذو الجهد المتوسط بتكلفة 45 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من إنشاء موزع كهرباء الأوقاف ذو الجهد المتوسط بتكلفة مالية بلغت 35 مليون جنيه، وذلك بهدف تخفيف الأحمال وتحسين مستوي الخدمة والعمل علي استقرار التيار الكهربي.