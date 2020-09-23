"الزراعة" تنفذ دورة تدريبية حول تأسيس لجنة آمان حيوي بالجامعات

نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، الدورة التدريبية الثانية، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة بنها، ضمن سلسلة دورات الآمان الحيوي في المعامل التعليمية والبحثية بعنوان: "تأسيس لجنة آمان حيوي في الجامعات المصرية"، والممولة من صندوق تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالي.

حضر مراسم افتتاح الدورة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري بجامعة بنها، والدكتورة أماني عباس وكلية الكلية للدراسات والبحوث، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بضرورة التعاون والشراكة مع الجامعات المصرية والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الزراعية والأقتصادية والتعليمية في مصر.

وأشار إلى ضرورة وحتمية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مركز البحوث الزراعية وجامعتي بنها وعين شمس، لافتا إلى ضرورة زيادة الدورات المشتركة لتعزيز التعاون البحثي والعلمي التطبيقي الأكاديمي للنهوض بالمنظومة التعليمية والاقتصادية في مصر، وتكثيف سبل التعاون بين جميع المعاهد البحثية في المركز وكليات جامعة بنها حتى تعم الفائدة للجميع.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن الدورة تهدف لرفع وعي الباحثين والعاملين في المؤسسات التعليمية والجامعات والمراكز البحثية حول كيفية تطبيق إجراءات واشتراطات الأمن والآمان الحيوي بالمعامل والتعامل مع المخاطر البيولوجية مع الحفاظ على الصحة العامة والبيئية وحمايتها من سوء الاستخدام غير المتعمد.

وأكّد أهمية مد جسور التعاون مع كليات الطب البيطري لتخريج طبيب بيطرى كفئ قادر على المنافسة فى سوق العمل، موضحا أنَّ المعهد وفروعه في ربوع محافظات مصر وإمكانياته وأجهزته ومعداته مسخرة لخدمة العملية التعليمية والحقلية والتطبيقية لجميع الباحثين في هذا المجال، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مصر وتحقيق أهداف النمية الزراعية المستدامه لمصر 2030.

وقال إنه استفاد من هذه الدورة نحو 32 متدربًا منهم 20 متدربا من كلية الطب البيطري جامعة بنها بدرجات علمية متفاوتة، إضافة إلى 12 متدربًا من المعامل الفرعية التابعة للمعهد باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس، وتستمر فعاليات الدورة لمدة 3 أيام متتالية، حيث يتمّ خلالها شرح تفصيلي وتطبيقي على كيفية التعامل والتداول مع المواد الخطرة وكيفية التخلص الصحي والآمن منها.