مساعد وزير الزراعة ورئيس قطاع الإنتاج يتفقدان مزارع شرق العوينات

تفقد اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للخدمات البيطرية، يرافقه الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، عددًا من المشروعات الإنتاجية بمنطقة شرق العوينات، وذلك في زيارة استمرت لمدة 3 أيام تمّ خلالها تفقد عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني بالمنطقة.

وقال مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، إنَّ ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاهتمام بصعيد مصر والاهتمام بمحاور التنمية الاستراتيجية.

وشملت الزيارة تفقد مزارع قطاع الإنتاج بالمنطقة، والتي تقع على مساحة 37 ألف فدان، تشمل زراعات مفتوحة: "الذرة الشامية، والنخيل، فضلًا عن مزارع للانتاج الحيواني"، كما شملت تفقد قاعدة الجراد في المنطقة والوحدة البيطرية وكذلك محطة الزراعة الالية ومحطة الارشاد والزراعة البحثية التابعة للمحطات المركزية.

وأكّد مساعد وزير الزراعة، على أهمية تحسين الأداء، ورفع الكفاءة لزيادة الانتاجية، مع ضرورة استخدام النظم الحديثة، وتطبيق الابحاث العلمية، الخاصة بزيادة الانتاجية، وتحسين السلالات، مشيرًا إلى أنَّ الدولة والوزارة تعمل على تدعيم الاستثمار الجيد والجدي الذي يهدف إلى أحداث التنمية المستدامة والذي يؤدى حق الدولة.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، إنَّ هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على موارد قطاع الإنتاج والتوسع في الزراعات المختلفة والمحافظة على الثروة الحيوانية للمساهمة فى تأمين الأمن الغذائي لشعب مصر، مؤكّدًا أنَّ هناك اهتمام بالتركيز على زيادة الإنتاحية، فضلا عن استخدام أساليب الري المطورة لترشيد استخدام المياه.