عودة الجاكوزي والساونا في درجة حرارة من 75 إلى 100: لازمة لقتل الفيروس

في درجات حرارة تتراوح ما بين 70- 100 درجة مئوية، وأثاث خشبي مسامي، شرطان أدرجتهما وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ضمن ضوابط واشتراطات عودة تشغيل الساونا والجاكوزي بالأندية الصحية بالفنادق، بداية من يوم 21 سبتمبر، وذلك لحماية المترددين والعاملين، من الأصابة بفيروس كورونا أو انتقاله من فرد لآخر.

بالنسبة للساونا حددت الوزارة عدة اشتراطات لعملها، أولها منع دخول المشاركين فيها إذا كانوا يشعرون بأي مرض بأي شكل من الأشكال أو بصورة عرضية، ويُمنع تماما أن يزيد العدد داخل الساونا على 25% من الطاقة الاستيعابية لها وبما يحقق مسافة مترين بين المتواجدين.

وبالنسبة للجاكوزي، وضعت الوزارة عدد من الاشتراطات لعملها منها أن يتم تنسيق مواعيد الدخول والحجز لكل حوض قبل الوصول للنادى الصحى مسبقًا، مع التشديد على عدم تواجد أكثر من فردين وبما يحقق مسافة لا تقل عن مترين بينهم، والالتزام بالتباعد الكامل بين كل حوض جاكوزي وآخر.

محفوظ: من 70 لـ100 درجة حرارة كافية لقتل الفيروسات والبكتيريا

الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى، ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية العام، فسرت سبب اشتراط درجات حرارة تتراوح ما بين 70- 100 درجة مئوية بأنها الحرارة اللازمة لقتل الفيروسات أو الميكروبات لضمان عدم نقل العدوى، إن وجدت، وعدم النمو البكتيري والفيروسي في المكان.

وتابعت محفوظ في حديثها لـ"الوطن" يجب تطهير أسطح المكان بعد كل شخص بـ 20 سم كلور تركيز 5% مخفف بلتر ماء لقتل الفيروسات.

وأشارت رئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية العام، إلى أنه يجب مراعاة تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة بعد كل شخص تجنبًا لنقل العدوى.