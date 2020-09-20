الفنادق تعود لاستقبال حفلات الزفاف غدا.. أهلا بالعرسان

تبدأ الفنادق المصرية غدا، استقبال الأفراح وحفلات الزفاف بعد توقف عن استقبال المناسبات لأكثر من 180 يوما بسبب جائحة كورونا.

وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ان الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية وعددها نحو 700 فندق جاهزة لاستضافة الأفراح والمناسبات بداية من الغد.

وأضاف الشاعر، لـ"الوطن"، أنّ غالبية فنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية جهزت الأماكن المكشوفة بها كالحدائق ومحيط حمامات السباحة لاستقبال الافراح، متابعا: "أهلا بعودة العرسان لإقامة افراحهم بالفنادق".

الفنادق ستلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشار إلى أنّ هناك العديد من الضوابط والإجراءات ستلتزم بها الفنادق التي تستضيف الأفراح وفقا لتعليمات وزارتي السياحة والصحة حفاظا على الصحة العامة للنزلاء والعاملين بالفندق والضيوف، بينها قياس درجة الحرارة للموجودين بالفرح أثناء دخولهم الفندق، ومنع من لديه ارتفاع في درجة حراراته عن المعدل الطبيعي من الحضور، مع وجود معقمات وأدوات تطهير بصورة مكثفة داخل المكان المقام به الفرح، على أن يلتزم العاملين بارتداء الكمامة والقفاز أثناء وجودهم بالفندق وحتى انتهاء الفرح، وعدم التزاحم على البوفيه، ووضع العاملين الطعام على الطاولة، ووجود مسافات بين اطاولات الطعام، وترك مسافة بين الكرسى والآخر على الترابيزة الواحدة، والالتزام بحضور 300 شخص كحد أقصى بالفرح، شريطة أن يكون المكان الذي به الحفل يتسع لضعف هذا العدد.

أسعار الافراح تتراوح بين 60 إلى 300 ألف جنيه

ومن جهته قال ممدوح فرج، أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية السابق، إنّ أسعار إقامة الأفراح بفنادق القاهرة الكبرى تتراوح بين 60 إلى 300 ألف جنيه.

وأضاف فرج، أنّ سعر إقامة الفرح الذي يتواجد به نحو 100 فرد من المعازيم تبلغ قيمته من 60 إلى 70 ألف جنيه، شاملا "الزفة والكوشة والدي جي والوجبة"، فيما يتراوح سعر الفرح الذي يبلغ عدد معازيمه 150 فردا، يين 100 إلى 110 آلاف جنيه، بينما يتراوح سعر الفرح الذى يبلغ عدد معازيمه 200 فرد، بين 140 إلى 150 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر الفرح الذى يبلغ عدد معازيمه 300 فرد، بين 200 إلى 210 آلاف جنيه، موضحا أنّ تلك الأسعار قد تقل أو ترتفع بصورة ليست بالكبيرة، بحسب اسم الفندق وموقعه ودرجة نجوميته.

وأكد فرج، أنّ التكلفة لا تشمل سعر التعاقد مع مطربين أو راقصة، فهؤلاء يتم التعاقد بينهم وبين أصحاب الفرح مباشرة، لافتا إلى أنّه حال تعاقد الفندق مع مطرب لإقامة الأفراح بصورة دائمة، فأجرة التعاقد يتم إضافتها على أسعار حجز قاعات الفنادق السابقة.