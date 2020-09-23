اشتراطات تشغيل الساونا والجاكوزي بالأندية الصحية في الفنادق

وضعت وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ضوابط واشتراطات عودة تشغيل الساونا والجاكوزي بالأندية الصحية بالفنادق، بداية من يوم 21 سبتمبر، وذلك لحماية المترددين والعاملين، من الأصابة بفيروس كورونا أو انتقاله من فرد لآخر.

بالنسبة للساونا حددت الوزارة عدة اشتراطات لعملها:

1- لا بد أن تعمل غرفة الساونا فى درجات حرارة تتراوح ما بين 70- 100 درجة مئوية، على أن يكون لها أثاث خشبى مسامى يمكن أن يجعل من الصعب على أى فيروس البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة.

2- منع دخول المشاركين فيها إذا كانوا يشعرون بأى مرض بأى شكل من الأشكال أو بصورة عرضية.

3- يجب أن يكون التنظيف العادى باستخدام منتج تنظيف معتدل لإزالة الشحوم والدهون (صابون لطيف).

4- يمنع تماما أن يزيد العدد داخل الساونا على 25% من الطاقة الاستيعابية لها وبما يحقق مسافة مترين بين المتواجدين.

وبالنسبة للجاكوزي، وضعت عدد من الاشتراطات لعملها منها:

1- يتم تنسيق مواعيد الدخول والحجز لكل حوض قبل الوصول للنادى الصحى مسبقا.

2- عدم تواجد أكثر من فردين وبما يحقق مسافة لا تقل عن مترين بينهم.

3- الالتزام بالتباعد الكامل بين كل حوض جاكوزى والحوض الملاصق له.

4- منع التزاحم وتنظيم الدخول والخروج إلى غرف تبديل الملابس.

إضافة الكلور إلى الماء لقتل الجراثيم حيث يمكن أن يقتل الكلور معظم الجراثيم خلال دقائق.

5- يوصى بأن تتراوح درجة الحموضة بالماء ما بين 7.2-7.8، وأن يكون تركيز الكلور الحر لا يقل عن 3 أجزاء فى المليون على الأقل فى أحواض المياه الساخنة.

6- ضرروة الاستحمام الجيد واستخدام الصابون قبل الدخول لمنطقة الجاكوزى للتخلص من أى دهون أو تعرق قبل استخدام أحواض الاستحمام.

7- منع دخول منتجات العناية الشخصية مثل العطور وبخاخات الشعر والكريمات وما إلى ذلك المواد الكيميائية "السيئة" فى أحواض الاستحمام الساخنة والباردة.