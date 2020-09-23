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حبس 4 متهمين بخطف طفل بالخطأ وطلب 100 ألف دولار بالشرقية

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نظيمه البحرواي
03:05 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

قررت نيابة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، حبس 4 متهمين باختطاف طفل للمطالبة بفدية مالية 100 ألف دولار، بسبب خلافات مالية مع خال الطفل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغ من "سعيد أ."، يفيد باختطاف ابنه "سعيد"، 11 سنة، وتلقيه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص لطلب فدية مالية 100 ألف دولار، لإطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد شريف حمادة، رئيس فرع البحث بفرقة شمال الشرقية، وتبين أن وراء رتكاب الواقعة كل من "عماد أ."، و"عبد الهادي م."، و"رشاد. ح."، و"المتولي م."، وتبين وقوع خلافات مالية بين خال الطفل والمتهمين، الذين قرروا خطف ابنه، إلا إنهم خطفوا ابن شقيقته بطريق الخطأ، واتفقوا على طلب فدية مالية 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

تم إعداد مأمورية تمكنت من ضبط المتهمين، وبإحالتهم للنيابة، بعد تححرير المحضر اللازم، قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

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