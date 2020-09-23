حزب "النور" يدفع بـ4 مرشحين لـ"النواب" في 3 دوائر بالإسكندرية

أعلن حزب "النور" في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن الدفع بعدد 4 مرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، في 3 من 6 دوائر انتخابية بالمحافظة.

وقال عبد الله بدران، أمين الحزب بالإسكندرية، في بيان صدر عن الحزب السلفي، إنه تماشياً مع سياسة الحزب في دعم سياسة الدولة لاستكمال مؤسساتها، ومنها المجالس النيابية، للعمل على استقرار وتقوية أركان الدوله، فقد تقرر دفع بعض مرشحي الحزب بمحافظة الإسكندرية لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.

وأوضح أمين الحزب أن المرشحين هم الدكتور "أحمد خليل خير الله"، و"أحمد الشريف"، عن دائرة العامرية وبرج العرب والدخيلة، و"حسني المصري"، عن دائرة الرمل، والمهندس "أحمد حسن البطش"، عن دائرة المنتزه، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من إجراءات تقديم أوراق الترشح خلال الموعد المحدد.

وكان المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، قد أكد، قبل قليل، أن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب، في اليوم السابع الأربعاء، بلغ 3 مرشحين، ليرتفع العدد الإجمالي لطلبات الترشيح التي تلقتها اللجنة إلى 197 طلبًا.

وأكد أنه تم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، خلال إجراءات تلقي طلبات المرشحين، والذي يستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.