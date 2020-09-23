توقيع الكشف على 1462 حالة في قافلة طبية بقرية صندفا بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية الطبية، خاصة في المناطق النائية.

وأوضح المحافظ أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية صندفا التابعة لمركز بني مزار بالمنيا، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1462 حالة خلال يومي 21 – 22 سبتمبر الجاري، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.

من جانبه قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1462 حالة مترددة، موزعة على 236 حالة جراحة، و431 حالة اطفال، و197 حالة جلدية، و158 باطنة، و102 قلب، و110 أسنان، و143 نساء، و85 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 94 تحليلا مختلفا.