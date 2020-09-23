رئيس التحرير

محمود مسلم

توقيع الكشف على 1462 حالة في قافلة طبية بقرية صندفا بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
06:34 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
كشف طبي

كشف طبي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية الطبية، خاصة في المناطق النائية.

وأوضح المحافظ أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية صندفا التابعة لمركز بني مزار بالمنيا، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1462 حالة خلال يومي 21 – 22 سبتمبر الجاري، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.

من جانبه قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1462 حالة مترددة، موزعة على 236 حالة جراحة، و431 حالة اطفال، و197 حالة جلدية، و158 باطنة، و102 قلب، و110 أسنان، و143 نساء، و85 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 94 تحليلا مختلفا.

 

 

اقرأ المزيد:

استعدادات "مياه المنيا" للدراسة: بوسترات توعية ضد كورونا وصيانة 45 مدرسة

شاهد مراته في حضن عشيقها.. الإعدام لسائق المنيا بتهمة قتل أمين شرطة

تخفيضات جديدة في أسعار التصالح بعزب متاخمة لمدن المنيا.. تعرف عليها

غدا.. جامعة المنيا تبدأ توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد