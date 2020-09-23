استعدادات "مياه المنيا" للدراسة: بوسترات توعية ضد كورونا وصيانة 45 مدرسة

قال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إنَّه في إطار التوعية العامة والمشاركة المجتمعية الفعالة لخدمة المجتمع، فإن الشركة عملت على صيانة دورات المياه بمدرسة السعيدية بالمنيا، وتمّ نشر بوسترات توعية خاصة بجائحة كورنا المستجد.

وأضاف "الشهاوي"، أنَّ أعمال الصيانة تستهدف 45 مدرسة بمراكز المنيا وأبو قرقاص وسمالوط، ضمن مشروع "صحتهم مستقبلهم" والذي يتمّ تنفيذه بالتعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم والممول من منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأكّد "الشهاوي"، أنَّ الشركة تتعاون مع كل مؤسسات الدولة للنهوض بالخدمة المقدمة للجمهور وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن، كما توفر الشركة جميع وسائل الاتصال بين مواقع العمل التابعة لها "لاسلكي محمول وأرضي- خطوط تليفونات أرضية ـ أجهزة محمول" إلى جانب الخط الساخن 125 والمتواجد بمقر الشركة للاستعانة بها في تلقي البلاغات والإخطارات لجميع المسولين والجهات المعنية في حالة الضرورة.

وأعلنت "الشهاوي"، المراحل التي تتخذ من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا في إدارة أزمة السيول حال حدوثها بدائرة المحافظة، حيث تقوم الشركة فور تلقى اخطار من غرفة عمليات المحافظة أو أى جهة فى الدولة باحتمال حدوث أمطار غزيرة أو سيول على مدن محافظة المنيا بوضع الخطة المناسبة لمواجهة تلك الازمة

ونجحت الشركة الفترة الماضية في تركيب 16 ألفًا و500 عداد مسبق الدفع داخل جميع مراكز المحافظة، ووضعت الشركة خطة متكاملة لإحلال تجديد العدادات المعطلة حيث سيتمّ تركيب 14 ألف عداد مسبق الدفع، و21 ألف عداد ميكانيكي خلال الـ3 أشهر المقبلة ليصل إجمالي العدادات التي سيتمّ تركيبها إلى 51 ألفًا و500 عداد.