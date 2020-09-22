غدا.. جامعة المنيا تبدأ توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن استقبال الطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بالكليات للعام الجامعي 2020/2021؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، اعتباراً من الغد الأربعاء حتي الأحد 25 من أكتوبر القادم، وذلك في ضوء انتهاء طلاب الجامعات المستجدين من مراحل التنسيق المختلفة وتقليل الاغتراب.

ووضعت الجامعة جدولا زمنيا محدد لكل كلية من كليات الجامعة العشرين ومعهدها للتمريض بمواعيد الكشف الطبي، راعت فيه تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات تبعاً لحروف أسمائهم الأبجدية، لتجنب الزحام والتكدس، وتطبيقاً لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة في ظل جائحة كورونا، وذلك بعدم الدخول لقاعات الكشف الطبي بدون الماسك الطبي "الكمامة" نهائياً، وقياس درجة حرارتهم بالكاشفات الحرارية، إلي جانب إبراز الرقم القومي للطلاب عن الدخول للكشف، واصطحابهم لاستمارة الكشف الطبي عليها صورتهم ومختومة بخاتم شئون الطلاب بالكلية.

وأوضح الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص صالات الأنشطة الطلابية خلف كلية الطب، وصالات الأنشطة بمتحف الفن الحديث؛ لأعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد، كما ستقوم الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات، بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر، باستقبال الطلاب على البوابات الرئيسية للجامعة للتأكد علي تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوجيههم إلي صالات الكشف الطبي، والدفع الإلكتروني عن طريق خدمات فوري، وإعداد لافتات الترحيب، وتوزيع الدلائل والكتيبات وشاشات العرض للتعريف بالجامعة وقياداتها، والتقاليد والأعراف الجامعية، وعرض نماذج من الأنشطة الطلابية التي تم تنفيذها بالأعوام السابقة.