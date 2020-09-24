إقبال كبير من راغبي التصالح في مخالفات البناء على مواقع كفر الشيخ 

شهدت المواقع الخدمية والمراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و 88 مدرسة، والخدمة الإلكترونية عبر موقع "محليات من هـنا"، اليوم الأربعاء، إقبالا كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات مابين 25% لـ 40% .

وتفقد رؤساء مجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبي التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وخصص محافظ كفر الشيخ موظفين للرد على تساؤلات المواطنين. وقال محافظ كفر الشيخ، هناك إقبال كبير على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، مشيداً بوعي أهالي كفر الشيخ واقبالهم للتصالح ، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأكد على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأمس قرر المحافظ، فتح مراكز المعلومات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، للعمل كمراكز تكنولوجية مصغرة، مثل ما تم اتخاذه بالتنسيق بـ88 مدرسة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وكلف بعض العاملين، للعمل بهذه المراكز لخدمة المواطنين.