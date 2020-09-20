إقبال كبير على مقار تقديم طلبات التصالح في كفر الشيخ

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن محافظة كفر الشيخ، والمدارس التي جرى تخصيصها لاستقبال طلبات التصالحى في مخالفات البناء، زحامُا كبيرًا من قبل الراغبين في التصالح، وسط وجود تسهيلات من الموظفين المختصين.

وخصصت المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، الخدمة الإلكترونية عبر موقع "محليات" لتسديد الـ25% كجدية تصالح إلكترونيًا كتسهيلًا على المواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك إقبالًا كبيرًا على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء، مشيدًا بوعي أهالي كفر الشيخ وإقبالهم على التصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون لضمان عدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى تسليم المتقدمين شهادة تفيد بذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.