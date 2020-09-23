معلومات عن تيجاني باندي بعد شكر السيسي له.. ثاني نيجيري بالأمم المتحدة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديرة البالغ تجاه تيجاني محمد باندي، رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجهودة المميزة كرئيس للجميعة العامة للأمم المتحدة في دروته السابقة، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية الافتراضية التي تناولت أزمة جائحة كوفيد-19.

وقال السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يطيب لي في البداية أن أشكر تجاني محمد باندي على جهودة المتميزة، كرئيس للجميعة العامة للأمم المتحدة في دروته السابقة، متمنيًا لكم التفويق في إدارة اعمال الدورة الحالية بحكمة وموضوعية".

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن تيجاني محمد باندي:

- جرت تزكيته في 5 يونيو 2019، رئيسا للدورة الـ74 للجمعية العام للأمم المتحدة.

- يعد تيجاني الرئيس النيجيري الثاني للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ترأس جوزيف نانفن جاربا الجمعية خلال دورتها (1989-1990).

- يبلغ من العمر 62 عاما، وهو نيجيري الجنسية.

- يحمل درجة علمية في العلوم السياسية من جامعة بوسطن الأمريكية في 1981.

- حاصل على درجة بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة أحمدو بيلو بنيجيريا في 1979.

- حاز درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تورنتو بكندا في 1987.

- شغل منصب المدير العام للمركز الأفريقي للتدريب والبحث في ميدان الإدارة الإنمائية بالمغرب.

- تولى منصب المدير العام للمعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية بنيجيريا.

- كان الممثل الدائم لنيجيريا لدى الأمم المتحدة.

- شغل منصب نائب رئيس الجمعية العامة خلال دورتها الحادية والسبعين.

- اتسم بالنشاط في محافل عدة، بما في ذلك رئاسته للجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام في لجنة الـ34.

- عضو المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

- رئيس لمجموعة بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

- فاز بالعديد من أنواط الاستحقاق والأوسمة من مختلف المؤسسات والحكومات، أبرزها وسامُ الجمهورية الاتحادية برتبة ضابط، وهو أحد أرفع الأوسمة الوطنية في نيجيريا.

- خلال فترة توليه منصب رئيس الجمعية العامة، تابع بعض المبادرات المهمة التي قادتها الدورة 74 خلال جائحة الفيروس التاجي.