خلاف على 50 جنيها.. عاطلان يمزقان سائق "توك توك" بالإسكندرية

أقدم عاطلان على محاولة ذبح شاب يعمل سائق "توك توك"، بتسديد عدة طعنات له في منطقة الرقبة، باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلاف على مبلغ 50 جنيهًا، تم نقل المجني عليه إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بورود إشارة من المستشفى الجامعي باستقبال "محمد م. ق."، سائق "توك توك"، مصابًا بجروح قطعية عميقة في الرقبة والظهر واليدين، وحالته العامة حرجة.

على الفور، انتقل فريق من ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالتحري عن ملابسات الواقعة، تبين قيام كل من "أحمد ن. م."، و"حسن م. أ."، عاطلان، بالتعدي على المجني عليه، باستخدام سلاح أبيض، نتيجة خلاف على مبلغ 50 جنيهًا، قيمة أجرة توصيل المتهمين بالمركبة الخاصة بالمجني عليه، فقاما بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء بحوزتهما، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية متعددة في الرقبة وأنحاء أخرى من الجسم.

تمكنت المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر رقم 1995 لسنة 2020 قسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.