قرعة علنية بهيئة الكتاب لتسكين الناشرين في معرض الإسكندرية غدا

أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج علي، إجراء قرعة علنية لتسكين الأجنحة غدا الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، في إطار الاستعدادات لـ معرض الإسكندرية للكتاب 2020.

وتستضيف مدينة الإسكندرية معرض الكتاب في الفترة من 1 أكتوبر لـ10 أكتوبر، وذلك بأرض كوته - الأزاريطه كورنيش إسكندرية، ويعد معرض الإسكندرية للكتاب هو المعرض الأول الذي يقام بعد جائحة كورونا وذلك على مستوي الوطن العربي، وتشارك في المعرض 134 دار نشر من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين.

ومن جانب آخر، جار الإعداد والتجهيز من الهيئة العامة للكتاب لتنظيم المعرض بصورة تليق بالقيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية، تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الناشرين والمواطنين.

ويعتبر معرض الإسكندرية بأرض كوتة بالأزاريطة، بداية لسلسة من المعارض الإقليمية التي يجري التجهيز لها، لإقامتها قبل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.

وقال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، إنّ دور النشر تنتظر إقامة المعارض منذ عدة أشهر، فالمعرض كان موعده في أبريل الماضي وتأجل بسبب كورونا، لذلك فالحدث مهم بالنسبة لجميع الناشرين ويستعد الناشرون بحزمة من التخفيضات والمفاجآت لزوار المعرض".

وتابع: "جار حاليا التنسيق بين الاتحاد ووزارة الثقافة، طلبت من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الموافقة على إقامة معرض في ساحة دار الأوبرا، بديلا عن المقترح السابق بإقامة معرض في أرض المعارض، وجار حاليا دراسة إقامة سلسلة من المعارض فى الأقاليم".

وقال إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، لـ"الوطن": "نعقد عدة اجتماعات حاليا بوزارة الثقافة لدراسة إقامة عدة معارض للكتاب في الأقاليم، ولكن ننتظر نجاح معرض الإسكندرية".

وعن الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها، في معرض الإسكندرية أوضح بيومي أنّ الهيئة تراعي عدة تدابير وقائية في المعرض، بينها توسيع الممرات بين الأجنحة، لتحقيق التباعد الاجتماعي، والسماح لنسبة الـ50% من الزائرين، من الزوار بالدخول من خلال عدد تذاكر الدخول، على أن يتم السماح بالدخول لعدد آخر من الزائرين عقب خروج العدد الأول.