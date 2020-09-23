إصابة 10 مواطنين في 3 حوادث على صحراوي وزراعي المنيا

أصيب 10 أشخاص نتيجة وقوع 3 حوادث مرورية متفرقة على الطرق بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حيث وقع الحادث الأول على الطريق الصحراوي الشرقي نتيجة تصادم بين سيارتين، أسفر عن إصابة 6 مواطنين، كما أصيب 4 أشخاص في حادثين آخرين بمركزي مغاغة وأبوقرقاص.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع 3 حوادث سير على الطريقين الصحراوي الشرقي والزراعي، وسقوط عدد من المصابين.

بانتقال قوات الأمن، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفى "الشيخ فضل التكاملي"، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير على الطريق الصحراوي الشرقي.

كما شهد طريق "مصر - أسوان" الزراعي" وقوع حادثين منفصلين، أحدهما نتج عن تصادم سيارة مع مركبة "توك توك"، أمام كوبري "أبيوها" بمركز أبوقرقاص، أسفر عن إصابة شخصين، كما تسبب الحادث الثاني، والذي نجم عن انقلاب دراجة بخارية أمام قرية "العباسية"، بدائرة مركز مغاغة، عن سقوط مصابين آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات أبوقرقاص ومغاغة، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.