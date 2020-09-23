صور ومستندات.. محمد رمضان بعد حصوله على رخصة قيادة من الإمارات: مبسوط أوي

حصل الفنان محمد رمضان، صورة جديدة لرخصة سيارته بعد حصوله عليها من الإمارات العربية المتحدة.

وعلق "رمضان" عليها قائلاً: "ما شاء الله لاقوة إلا بالله مبسوط ان أول رخصة سيارة لي خارج مصر في دولة، الإمارات العربية المتحدة بلدي الثاني، الحمد لله".

وكان محمد رمضان نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وكانت الأزمة بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوي، اشتعلت خلال الساعات الماضية بعد أن أطلق رمضان أغنية بعنوان "الدبابة" يسخر فيها من الفيشاوي بذكر اسمه.

بداية الأزمة كانت من الفنان أحمد الفيشاوي منذ أيام حين صرح لـ"الوطن"، بأنه يُقدم أغنية "نمبر 2" بشكل كوميدي، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وأوضح أنَّه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.

وكان رد رمضان عليه خلال حواره في برنامج "The insider"، أنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

وتابع: "محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم كل إنسان في العالم، أي شخص يتمنى إنه يكون نمبر وان في كل مجال".

أما المفاجأة، اليوم، كانت مع طرح رمضان برومو جزء أغنيته الجديدة "يا حبيبي" والتى سخر فيها من الفيشاوي قائلا: "رقم واحد مش تو ميخصنيش ظروفك.. واخد قراري ولازم أكسب أي فورة.. مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

فرد عليه الفيشاوي في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش قابل اعتذاره.. بس كده".

وكان رمضان طرح أغنية "نمبر وان" بطريقة الفيديو كليب في يونيو 2018 عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شندي وكانكا، وألحان شندي، وأخرجها حسام الحسيني، وقد تجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ158 مليون مشاهدة.