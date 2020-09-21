محمد رمضان يسخر من أحمد الفيشاوي: آخرك معايا صورة

سخر الفنان محمد رمضان، من زميله الفنان أحمد الفيشاوي، في أغنيته الجديدة "دبابة"، التي طرحها عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"

قال رمضان لـ"الفيشاوي" في الأغنية "أنت نمبر 2، وآخرك معايا صورة".

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن الصور الأولى له من كواليس الفيديو كليب الجديد الذي يحمل اسم "نمبر 2"، الذي يحمل إسقاطًا على الفنان محمد رمضان.

ونشر "الفيشاوي"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له، وهو يشير برقم "2" بيده، مُعلقًا عليها بقوله: "نمبر 2 في الملعب".

وكان أحمد الفيشاوي أكد أن أغنيته الجديدة "نمبر 2" تحمل إسقاطًا صريحًا على محمد رمضان، على خلفية طرح الأخير لأغنية بعنوان "نمبر 1" قبل عامين، وترديده في وسائل الإعلام أنه الفنان رقم 1 في مصر.

وقال الفيشاوي، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه يُقدم الأغنية بشكل كوميدي، مضيفًا: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وأوضح أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.

ومن جانبه، علق الفنان محمد رمضان، على أغنية الفنان أحمد الفيشاوي، "نمبر 2"، قائلًا خلال حواره في برنامج "إنسايدر بالعربي"، إنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

وتابع: "محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم كل إنسان في العالم، أي شخص يتمنى إنه يكون نمبر وان في كل مجال".

وبسؤاله عن الكلمة التي يوجهها للفيشاوي على هامش أغنيته الجديدة أجاب: "ربنا يوفقه إن شاء الله وأغنيته الجديدة تنجح وتبقى نمبر 2".

وواصل ضاحكًا: "ما الأغنية اسمها نمبر 2، ده اعتراف منه قدام العالم"