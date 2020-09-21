أحمد الفيشاوي لـ"الوطن" ردا على محمد رمضان: "مش قابل اعتذاره"

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن موقفه من المقطع الغنائي المصور الذي وجهه له الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حينما قال له: مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة.

وقال الفيشاوي في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش قابل اعتذاره.. بس كده".

وكان أحمد الفيشاوي أعلن عن طرحه لأغنية بعنوان "نمبر 2"، كإسقاط على أغنية "نمبر وان" التي طرحها رمضان منذ عامين.

وقال الفيشاوي في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه يُقدم الأغنية بشكل كوميدي، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وأوضح أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.

وكان رمضان قد طرح أغنية "نمبر وان" بطريقة الفيديو كليب في يونيو 2018 عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شندي وكانكا، وألحان شندي، وأخرجها حسام الحسيني، وقد تجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ 158 مليون مشاهدة.

ورمضان سخر من زميله الفنان أحمد الفيشاوي، في أغنيته الجديدة "دبابة"، التي طرحها عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قال رمضان لـ"الفيشاوي" في الأغنية "أنت نمبر 2، وآخرك معايا صورة".

وعلق رمضان على أغنية الفيشاوي، "نمبر 2"، قائلًا خلال حواره في برنامج "إنسايدر بالعربي"، إنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

وتابع: "محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم كل إنسان في العالم، أي شخص يتمنى إنه يكون نمبر وان في كل مجال".

وبسؤاله عن الكلمة التي يوجهها للفيشاوي على هامش أغنيته الجديدة أجاب: "ربنا يوفقه إن شاء الله وأغنيته الجديدة تنجح وتبقى نمبر 2".

وواصل ضاحكًا: "ما الأغنية اسمها نمبر 2، ده اعتراف منه قدام العالم"