محمد رمضان يفاجئ صُناع "الدبابة" بوضع اسم "الفيشاوي": آخرك معايا صورة

أثار الفنان محمد رمضان، جدلًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، بعد طرحه جزءً من أغنيته الجديدة "دبابة"، والتي يسخر فيها من الفنان أحمد الفيشاوي، حيث يقول له: "آخرك معايا صورة".

أغنية "دبابة" من غناء محمد رمضان، وكلمات أحمد نافع وحمودي مزيكا، وألحان إسلام الأبيض، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وبدوره، كشف أحمد نافع، لـ"الوطن" عن كواليس تعاونه الأول مع محمد رمضان، إذ قال إن هذه الأغنية جرى العمل عليها، بعد عودته من دبي، قبل أسبوعين تقريبًا، متابعًا بقوله: "أنا كتبت الأغنية دي عشان حسيت إن فيه حد عاوز يوقع محمد رمضان في الفترة الأخيرة وياخد نجاحه"، مؤكدًا أن هذا العمل الجديد يضم كلمات جديدة تمامًا وحماسية.

وأكد أحمد نافع، أنه لم يُشير إلى اسم أحمد الفيشاوي، في أغنية "الدبابة" الجديدة، قائلًا: "محمد رمضان هو اللي أضاف اسم الفيشاوي في الأخر، لكن عمومًا الأغنية أي حد هيسمعها هياخدها على نفسه، وهتعمل جدل زي أغنية نمبر وان".

وكانت الأزمة بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوي، اشتعلت خلال الساعات الماضية بعد أن أطلق رمضان أغنية بعنوان "الدبابة" يسخر فيها من الفيشاوي بذكر اسمه.

بداية الأزمة كانت من الفنان أحمد الفيشاوي منذ أيام حين صرح لـ"الوطن"، بأنه يُقدم أغنية "نمبر 2" بشكل كوميدي، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وأوضح أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.

وكان رد رمضان عليه خلال حواره في برنامج "The insider"، أنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

وتابع: "محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم كل إنسان في العالم، أي شخص يتمنى إنه يكون نمبر وان في كل مجال".

أما المفاجأة، اليوم، كانت مع طرح رمضان برومو جزء أغنيته الجديدة "يا حبيبي" والتى سخر فيها من الفيشاوي قائلا: "رقم واحد مش تو ميخصنيش ظروفك.. واخد قراري ولازم أكسب أي فورة.. مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

فرد عليه الفيشاوي في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش قابل اعتذاره.. بس كده".

وكان رمضان طرح أغنية "نمبر وان" بطريقة الفيديو كليب في يونيو 2018 عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شندي وكانكا، وألحان شندي، وأخرجها حسام الحسيني، وقد تجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ 158 مليون مشاهدة.