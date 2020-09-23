مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى منتصف الليل بالزرقا

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا، استمرار العمل بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة الزرقا بالفترة الصباحية حتي الساعة الثالثة عصرًا، ومن الساعة السادسة مساءً حتي الساعة 12 ليلًا.

يأتي ذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة من وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل قانون التصالح، وتسهيل الإجراءات، والتيسير علي المواطنين، وتنظيم أعمال التقديم، ومد العمل بالمراكز التكنولوجية وأماكن تلقي الطلبات.