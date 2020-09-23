رئيس التحرير

محمود مسلم

مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى منتصف الليل بالزرقا

كتب:

سهاد الخضري
04:40 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
محافظ دمياط

محافظ دمياط

 أعلنت الوحدة المحلية  بمركز ومدينة الزرقا، استمرار العمل بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة الزرقا بالفترة الصباحية حتي الساعة الثالثة عصرًا، ومن الساعة السادسة مساءً حتي الساعة 12 ليلًا.

يأتي ذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة من وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل قانون التصالح، وتسهيل الإجراءات، والتيسير علي المواطنين، وتنظيم أعمال التقديم، ومد العمل بالمراكز التكنولوجية وأماكن تلقي الطلبات.

اقرأ المزيد:

"عوض" تشهد فعاليات تكريم المتميزين من صناع الأثاث بـ "إبداع دمياط"

بتكلفة 10 ملايين.. محافظ دمياط تعقد اجتماعا مع لجنة تسكين سوق فارسكور

دعوة فرح ورقة عبور للآخرة.. مأساة أسرة فقدت 4 بـ"كورونا" في دمياط

وفاة صيدلي بفيروس "كورونا" ليلحق بأسرته في دمياط