"عوض" تشهد فعاليات تكريم المتميزين من صناع الأثاث بـ "إبداع دمياط"

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، فعاليات تكريم المتميزين من صناع الأثاث "إبداع دمياط"، والتى نظمتها الغرفة التجارية ورابطة صناع الأثاث بنادى ضباط الشرطة بمدينة دمياط، بحضور محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وقامت المحافظ بتفقد قطع الأثاث الفائزة بتلك الفعاليات والتى تم اختيارها من قبل أعضاء لجنة التحكيم من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط.

وأعربت المحافظ عن سعادتها لحضورها فعاليات تلك المبادرة التى وصفتها بكونها أحد المبادرات الداعمة لصناعة الأثاث بالمحافظة، موجهة التحية للغرفة التجارية ورابطة صناع الأثاث على ما بذلوه من جهد لدعم صغار الصناع، داعية الجميع ببذل المزيد من الجهد وتحقيق التعاون المثمر لإعادة وضع صناعة الأثاث لمكانتها بخريطة الصناعة.

هذا وقد تم تكريم الفائزين من الصناع أصحاب القطع المشاركة بالفعالية وأعضاء لجنة التحكيم والمتميزين من صناع الأثاث من رموز تلك المهنة بدمياط.